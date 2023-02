Stellantis: conti record nel 2022, utile +26%, ricavi +18%

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Stellantis ha chiuso il 2022 con 'risultati record': un utile netto pari a 16,8 miliardi, in aumento del 26% rispetto all'anno precedente e un utile operativo rettificato di 23,3 miliardi, in crescita del 29%. I ricavi netti ammontano a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18% grazie ai prezzi netti favorevoli, al miglior mix modelli e agli effetti positivi dei cambi di conversione. Agli azionisti sarà distribuito un dividendo ordinario di 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per azione.

Il flusso di cassa industriale netto è di 10,8 miliardi (+78%), coerente con l'obiettivo 2030 di superare 20 miliardi.

(ANSA).