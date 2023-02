Nella 'sua' Alessandria anteprima nazionale film su Eco

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 FEB - Esce nelle sale dal 2 marzo, ma il 27 febbraio l'anteprima nazionale del film documentario 'Umberto Eco-La biblioteca del mondo', di Davide Ferrario sarà nella città natale dell'illustre filosofo, scrittore, semiologo, medievalista. Grazie a un lavoro di squadra tra Comune, azienda Costruire Insieme, Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica, la proiezione - come annunciato oggi - sarà alle 21 al Teatro Alessandrino; martedì 28 alle 10 per le scuole (a oggi già 400 le adesioni). Produzione Rossofuoco con Rai Cinema, il sostegno di MiC-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Piemonte Doc Film Fund, Film Commission Torino Piemonte, Regione, già presentato nella sezione Special Screening a ottobre alla Festa del Cinema di Roma, il film (80 minuti), non solo descrive un luogo straordinario - più di 30.000 volumi di titoli contemporanei e 1.500 libri rari e antichi - ma cerca di afferrare il senso stesso dell'idea di biblioteca. In quanto simbolo e realtà della memoria collettiva, come la definiva Eco.

Un luogo in cui Ferrario, che con lui aveva collaborato per una video installazione alla Biennale Arte di Venezia un anno prima della morte dello scrittore, entra grazie alla collaborazione della famiglia. Un film - come rimarcato dal regista - che intende essere un omaggio, ma anche veicolare il pensiero di Eco, soprattutto alle nuove generazioni, un pensiero moderno e innovativo, spesso precursore. (ANSA).