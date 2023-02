In viaggio con Federico, Torino ricorda il designer Mighetto

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - La Fondazione Federico Mighetto organizza l'evento "In viaggio con Federico" in ricordo del giovane industrial designer torinese scomparso il 2 marzo 2017 in un incidente di montagna. La Fondazione offre ogni anno borse di studio a giovani meritevoli di età tra i 18 e i 35 anni per sostenere progetti di carattere artistico o sportivo selezionati in base ad alcuni requisiti tecnici indicati nel bando, e soprattutto all'originalità della proposta.

Le borse permettono ai vincitori di fare un viaggio soggiorno all'estero della durata massima di tre mesi, durante il quale realizzare il progetto presentato nella candidatura. Al termine dell'esperienza, i vincitori con progetti di carattere artistico devono presentare un elaborato: letterario (libro, racconto, raccolta di poesie) o audiovisivo multimediale (reportage fotografico o cinematografico) o artistico (dipinto o scultura) che trovi ispirazione nel paese visitato. Un'altra opzione è quella di frequentare uno stage sportivo (con particolare interesse per sport meno diffusi in Europa come l'hockey e il pattinaggio sul ghiaccio, la scherma, il football americano, il canottaggio, l'atletica leggera) per ampliare la propria competitività in un contesto internazionale. I vincitori di questo canale dovranno produrre attestati di partecipazione rilasciati dalle società sportive.

Durante la serata, presentata Florencia Di Stefano-Abichain, i borsisti delle edizioni passate racconteranno le loro esperienze insieme a diversi ospiti e amici della Fondazione. Il numero di candidature è cresciuto di anno in anno, fino ad arrivare alle oltre 150 domande ricevute nel 2022. (ANSA).