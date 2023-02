Garante detenuti, struttura Cpr di Torino è compromessa

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Il Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio) di Torino è ormai compromesso e i suoi ospiti vivono in una condizione di degrado. Lo dice la garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città, Monica Cristina Gallo, che questa mattina ha visitato la struttura di corso Brunelleschi, interessata, qualche notte fa, da un incendio. "L'idoneità strutturale del Cpr è ormai compromessa, auspico - spiega Monica Gallo - che si apra una riflessione politica sul mantenimento di una struttura così ampia e danneggiata, dove tra l'altro la permanenza di sole 7 persone rischia ora di configurarsi come un isolamento in condizioni degradanti".

"Le prospettive future - osserva la garante - non lasciano immaginare condizioni diverse della 'detenzione amministrativa' nel Centro tali che impediscano il ripetersi di gravi eventi critici" e invita a considerare "gli ingenti costi di ristrutturazione e di gestione, dato anche l'esiguo numero di rimpatri eseguiti, quindi a riflettere sulla sostenibilità e sull'effettivo raggiungimento degli scopi normativi". (ANSA).