Franco Noero, prima mostra in Italia dell'americano Mack

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - La Galleria Franco Noero di Torino ospita Felt, la prima personal in Italia dell'artista americano Eric Nathaniel Mack. Il lavoro di Mack varia dalla scultura all'installazione, dalle opere a parete ai lavori su carta. La mostra si potrà visitare fino al 29 aprile.

"L'estetica dell'artista statunitense - spiegano alla Galleria - prevede un particolare tipo di tattilità e di utilizzo di oggetti comuni, con particolare attenzione a quelli legati all'abbigliamento. Elementi ready-made, quali indumenti, coperte, pannelli forati, pagine di riviste e occhielli, si ricompongono e si trasformano attraverso l'uso di pittura acrilica e di tinture. Il linguaggio visivo di Eric Nathaniel Mack parla attraverso questi materiali, così come attraverso il colore e la consistenza, la percezione e la fluidità. Il suo lavoro comprende opere fatte con tessuti, fotografia. Può essere tridimensionale oppure assumere le forme di un lavoro a parete sia su telaio come se fosse un quadro sia a muro".

E' la prima volta che Erik Mack viene ospitato da una galleria italiana. L'artista parteciperà alla collettiva Chronorama Redux che apre Palazzo Grassi a Venezia il 12 marzo.

(ANSA).