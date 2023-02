Biennale Democrazia porta 'Ai confini della libertà'

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Andare fino 'Ai confini della libertà' per tornare a riflettere sul complesso rapporto fra libertà e democrazia dentro e fuori le frontiere della nostra società. È il tema dell'ottava edizione di Biennale Democrazia, la manifestazione culturale promossa dalla Città di Torino e presieduta da Gustavo Zagrebelsky, in programma dal 22 al 26 marzo nel capoluogo piemontese. Oltre 100 incontri, più di 220 ospiti italiani e internazionali, 5 mostre e il contributo di circa 150 volontari. Il tutto in 4 itinerari tematici, Liberi tutti, Conflitti di libertà, La libertà come format, Immaginare la libertà, a cui quest'anno si aggiungono le sezioni Democrazia Futura, dedicata ai giovani e alle scuole, e Democrazia Diffusa, in sinergia con le realtà culturali del territorio. In programma anche 10 momenti di spettacolo con ospiti come Fedez e Luis Sal con il popolare podcast 'Muschio Selvaggio' con invitato speciale proprio Zagrebelsky. A inaugurare la manifestazione il dialogo 'Come nasce una dittatura' fra la giornalista e attivista turca Ece Temelkuran e la reporter Francesca Mannocchi, che sarà anche ospite del carcere per condividere con i detenuti la sua esperienza a Kiev e riflettere sul tema della privazione della libertà imposta dalla guerra. (ANSA).