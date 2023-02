Allarme bomba all'Oval di Torino, intervengono artificieri

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Allarme bomba questo pomeriggio all'Oval di Torino, dove è in corso la fiera internazionale A&T dedicata all'innovazione A quanto si apprende una telefonata anonima ha fatto scattare l'allerta. Sul posto la polizia, le unità cinofili dei carabinieri e i vigili del fuoco.

E' il terzo allarme bomba scattato in questi ultimi giorni nel capoluogo piemontese: il primo ad una filiale di banca e ieri in un ufficio postale. (ANSA).