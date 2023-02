Aeroporto Torino, nuova rotta Torino-Parigi Orly

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, arricchisce la propria offerta presso lo scalo di Torino: dal 26 maggio prenderà il via un nuovo collegamento alla volta di Parigi - Orly, rotta che avrà 2 frequenze a settimana, ogni lunedì e venerdì. Sempre dall'aeroporto di Torino, Volotea conferma il riavvio di 3 rotte alla volta di Palermo, Alghero e Lampedusa.

L'offerta Volotea presso lo scalo piemontese prevede, per il 2023, collegamenti verso 7 destinazioni, 6 in Italia e 1 all'estero, per un totale di oltre 1.470 voli e circa 250.000 posti in vendita.

"Siamo molto felici di proporre a Torino un nuovo collegamento alla volta di Parigi -Orly, un aeroporto che consente a tutti coloro che vogliono passare qualche giorno nella città più romantica al mondo, di raggiungere il centro cittadino in pochissimo tempo. Ci auguriamo che la nuova rotta per la Francia possa incrementare ulteriormente i flussi turistici da e per Torino, sostenendo il tessuto economico locale grazie all'indotto generato" spiega Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. "Grazie al nuovo collegamento di Volotea per Parigi Orly aumenta l'offerta disponibile da Torino verso la Francia" commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport. (ANSA).