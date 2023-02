Torino: in arrivo quasi 5 milioni per la cultura, due bandi

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Quasi 5 milioni di euro, fra fondi europei e ministeriali, sono in arrivo per la cultura torinese, con un occhio rivolto in particolare alle periferie. I due nuovi bandi, che partiranno nei prossimi mesi, sono stati illustrati oggi in V Commissione dall'assessora comunale alla Cultura, Rosanna Purchia, che ha ricordato come l'obiettivo dell'amministrazione sia "dare struttura, solidità e prospettive a tutto il mondo delle associazioni culturali".

Il primo bando, al momento in attesa della firma dell'accordo con il ministero, è il Pon Metro Plus Cultura che stanzia 4 milioni. Beneficiari sono enti no profit e dovrebbe essere lanciato nel mese di maggio per dare il via alle attività a inizio 2024. "Saranno premianti ancora di più la qualità e la capacità di fare rete", spiega Purchia, ricordando che "con questi fondi lo scorso anno sono stati finanziati 50 progetti dietro cui c'erano oltre 300 associazioni".

La seconda linea di finanziamento è il bando ministeriale 'Circoscrizioni che spettacolo ... dal vivo', per la valorizzazione del patrimonio culturale delle periferie. Le risorse totali ammontano a 859 mila euro, a fronte di quasi 2 milioni lo scorso anno, e potranno finanziare 13 progetti nei campi di teatro, musica, danza e circo contemporaneo. La pubblicazione è prevista tra fine febbraio e inizio marzo con avvio delle attività entro metà giugno. "Purtroppo - sottolinea l'assessora - rispetto allo scorso anno, quando ammontava a 20 milioni a livello nazionale, questo bando è stato dimezzato, ma la cosa positiva è che sia stato confermato". (ANSA).