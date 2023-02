Rientrato all'allarme bomba in ufficio postale di Torino

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Si è trattato di un falso allarme bomba quello di questa mattina in un ufficio postale in via Adamello 85, nel quartiere Pozzo Strada, a Torino. Il personale che era stato evacuato è potuto rientrare nell'edificio, dopo che la bonifica degli artificieri delle forze dell'ordine ha dato esito negativo. L'allerta era scattato dopo una telefonata anonima. (ANSA).