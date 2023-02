Lingotto Musica, debutta pianista superstar Hélène Grimaud

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - È Hélène Grimaud la protagonista del concerto che Lingotto Musica presenta martedì 28 febbraio, alle 20.30, all'Auditorium Giovanni Agnelli. Donna rinascimentale dai molteplici talenti, impegnata da anni nella tutela ambientale e nell'attivismo sociale, la grande pianista francese debutta al Lingotto accanto alla Camerata Salzburg, storica formazione nata in seno al Mozarteum di Salisburgo, al suo ritorno in stagione sotto la guida del primo violino concertatore Giovanni Guzzo dopo i concerti nel 2000, 2016 e 2017.

Al centro della serata due capolavori in modo minore di straordinaria tensione espressiva che rientrano fra i suoi cavalli di battaglia, i Concerti per pianoforte e orchestra KV 466 di Mozart e op. 54 di Schumann, inframezzati dalla Sinfonia KV 543, sempre di Mozart, proposta dalla compagine salisburghese. (ANSA).