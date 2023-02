Carnevale Ivrea, battaglia arance chiude con 469 contusi

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - La squadra degli "Aranceri della Morte" si è aggiudicata l'edizione 2023 della battaglia delle arance, appuntamento clou dello Storico Carnevale di Ivrea. La proclamazione dei vincitori, come da tradizione, è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, dal balcone di palazzo civico. Gli Aranceri della Morte hanno preceduto i Tuchini del Borghetto e gli Scacchi. Sono 140 gli aranceri contusi nel corso dell'ultima giornata della battaglia, otto quelli che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Complessivamente, nei tre giorni di carnevale, 469 aranceri sono stati medicati per le contusioni riportate durante la battaglia. Questa sera, dopo il corteo storico e l'abbruciamento degli Scarli nelle piazze del centro, l'edizione 2023 del Carnevale di Ivrea andrà in archivio.

(ANSA).