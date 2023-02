Torino: locali Valentino, ancora incerto futuro del 'Cacao'

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Futuro ancora incerto per il 'Cacao' ma riapertura imminente de 'La Rotonda del Valentino'.

Sono gli ultimi aggiornamenti relativi ai locali del parco torinese, oggetto di una Commissione consiliare nella quale è stata approfondita una mozione sul 'Cacao' del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha poi chiesto di sospenderla e rinviarla all'autunno quando la situazione della discoteca, chiusa da alcuni anni, sarà più chiara.

La vicesindaca e assessora al Patrimonio, Michela Favaro, concorda che si tratti di "un immobile strategico per la città la cui riapertura avrebbe ricadute positive. Ma - spiega - al momento sono tanti e tali gli abusi edilizi che si trovano sul sito, che un eventuale bando porrebbe vincoli notevoli per un concessionario. È impossibile pensare che il locale possa essere riaperto per l'estate 2023, ma il nostro impegno è approfondire la situazione, anche legata a quello che sarà l'utilizzo del vicino Padiglione 5, guardando al 2024". Intanto, ricorda, è stato sgomberato 'Imbarco Perosino' che a breve potrà essere nuovamente assegnato. In corso anche i lavori per altri due locali, 'Fluido' e 'Chalet', mentre 'La Rotonda', spiega l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, "potrebbe riaprire prima del previsto", forse già a maggio. (ANSA).