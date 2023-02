Teatro Studio Bunker, in scena Cecè e La morsa di Pirandello

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Terzo appuntamento stagionale del Teatro Studio Bunker ann03, la rassegna di musica-teatro curata da Accademia dei Folli - con la direzione artistica di Carlo Roncaglia - nello spazio di via Paganini a Torino. Quattro repliche da giovedì 23 a domenica 26 febbraio, i Folli - Giovanna Rossi, Enrico Dusio, Gianluca Gambino - portano in scena Cecè/La morsa, spettacolo tratto da due opere di Luigi Pirandello.

L'Accademia dei Folli presenta al pubblico due facce della stessa medaglia, quel chiaroscuro che è presente in tutta l'opera di Pirandello e che l'accostamento di queste due pièce mette in risalto. Cecè, una commedia, insolitamente comica per lo stile del drammaturgo, e La morsa, una tragedia quasi espressionista, sono i due tempi di una partita tra l'uomo e la sua natura, tra l'uomo e la sua condizione. Cecè narra la storia di un viveur capace di imbrogliare la gente senza farsi alcuno scrupolo. Un umorismo che si potrebbe definire cinico per il sottofondo di situazioni ambigue e immorali da cui si sviluppa.

Protagonista de La morsa è Giulia, donna sincera e appassionata, che si trova all'epilogo della sua relazione adulterina con l'amante Antonio. Il marito Andrea ha scoperto i due amanti e vuole vendicarsi di entrambi stringendoli in una morsa di accuse fino al tragico epilogo. (ANSA).