Federalberghi e Teatro Regio, insieme per turismo e cultura

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Federalberghi Torino e il Teatro Regio uniscono le forze per promuovere il turismo e la cultura.

I turisti che soggiorneranno in una delle strutture ricettive associate a Federalberghi Torino potranno beneficiare di uno sconto esclusivo del 10% sulla tariffa prevista per le opere e gli spettacoli in cartellone. L'accordo prevede inoltre la possibilità per il Teatro Regio di usufruire delle strutture ricettive e dei canali di comunicazione di Federalberghi per promuovere le attività.

Federalberghi è disponibile anche a gestire l'accomodation e l'incoming per conto del Teatro Regio e a valutare la definizione di proposte turistiche aggregate che comprendano, ad esempio, la vendita della camera abbinata all'ingresso all'evento. Il Teatro Regio potrà essere di supporto nella creazione di eventi ad hoc come visite tematiche o in notturna, aperitivi, cene, convegni e riunioni. "La partnership con Federalberghi Torino è un tassello importante all'interno del lavoro che stiamo facendo per rendere il Teatro Regio sempre più accessibile a un vasto pubblico, un luogo dove vivere un'esperienza a tutto tondo in un ambiente unico al mondo: dall'aperitivo, al grande spettacolo dal vivo, alla cena durante l'intervallo" afferma Mathieu Jouvin, sovrintendente del Teatro Regio. " La finalità è quella di creare sinergia con le principali istituzioni culturali della città e della provincia per proporre un'offerta turistica integrata e sempre più ampia, per incentivare i turisti a visitare Torino e provincia e a scoprirne le tantissime attrazioni" aggiunge aggiunge Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino. (ANSA).