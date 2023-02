Auto precipita da cavalcavia, un morto nell'Alessandrino

(ANSA) - TORTONA, 20 FEB - Incidente stradale mortale lungo la Provinciale 95, poco prima delle 6 di questa mattina, tra Tortona e Castelnuovo Scrivia (Alessandria). Il conducente di un'autovettura ha perso la vita, dopo, secondo una prima ricostruzione, aver perso il controllo del mezzo mentre percorreva un cavalcavia ed essere precipitato in un campo. Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Tortona, impegnati a estrarre il corpo dall'abitacolo dell'auto in fiamme. Sull'incidente indagano i carabinieri. A quanto si apprende la vittima si chiamava Edoardo Riva De Onestis, 20 anni, di Castelnuovo Scrivia, e si stava recando al lavoro ai Monopoli di Tortona. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, a differenza da quanto appreso in precedenza dai primi soccorritori, il giovane invece di curvare per salire sulla rampa del cavalcavia dell'A21, ha imboccato una strada di campagna, centrando un albero e ribaltandosi. L'auto ha poi preso fuoco. In zona era presente una fitta nebbia.

(ANSA).