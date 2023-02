Allarme bomba in filiale, rientrato dopo ore di sopralluogo

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Dopo oltre quattro ore l'allarme bomba alla filiale di Intesa Sanpaolo di via Cimarosa 86, quartiere Barriera di Milano, a Torino, è rientrato. Il sopralluogo degli artificieri della polizia, con l'ausilio dei cani antiesplosivo, ha dato esito negativo.

L'allarme era scattato questa mattina intorno alle 9.30, dopo una telefonata anonima alla stessa banca che segnalava la presenza di un ordigno. La filiale è stata evacuata e l'area è stata isolata per tutta la mattinata. La polizia sta indagando per risalire all'autore della chiamata. (ANSA).