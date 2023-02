'Acus Run', si corre per aiutare sostegno a cure palliative

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Oltre 900 partecipanti e 13mila euro raccolti. Sono i "numeri da record" della scorsa edizione che quest'anno la Acus Run sesto Memorial Sergio Bertoldini vuole superare per dare sempre più sostegno all'attività della Fondazione Faro. La corsa/camminata non competitiva, il 19 marzo a Torino, sarà il primo degli appuntamenti, fra i quali anche un concerto di Uto Ughi, per i 40 anni dell'ente che si occupa di cure palliative gratuite a domicilio e in hospice.

Anche quest'anno sono tre i percorsi proposti, la 10 Km non competitiva, la camminata di 5 Km e la corsa per i bimbi.

Obiettivo raccogliere fondi per il Progetto Protezione Famiglia della Faro. "Eventi come questo fanno sì che si possa parlare di cure palliative in termini di vita", sottolinea il direttore generale della Onlus, Luigi Stella, mentre la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, osserva che "il successo dello scorso anno conferma che tutti gli ingredienti di questa manifestazione sono in grado di fare del bene e questo bene di trasmetterlo". A ricordare com'è nata l'iniziativa è Lorenzo Bertoldini. "Nei suoi ultimi giorni di vita - racconta - mio fratello Sergio è stato assistito in maniera egregia dalla Faro, abbiamo quindi deciso di creare una Onlus e di proporre, fra le iniziative, questa manifestazione, donando tutto il ricavato alla Faro. Non è una gara - conclude - ma una festa per tutti, e questo è lo spirito che la caratterizza". (ANSA).