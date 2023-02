Incidenti stradali: un morto a Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 19 FEB - Un uomo di 35 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale a Vercelli. L'automobile che stava guidando lungo la strada per Caresanabot è uscita di carreggiata ed è finita in un campo.

Il trentacinquenne è stato portato in ospedale a Vercelli ma le cure sono state inutili. (ANSA).