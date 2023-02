Salda mannaia a un tubo e colpisce vicini, denunciato 70enne

(ANSA) - VERBANIA, 18 FEB - Un uomo di 70 anni di Verbania è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. A Premeno, sulle alture di Verbania, ha aggredito i vicini di casa - con cui da tempo i rapporti sono problematici - con un'arma costruita artigianalmente, ottenuta saldando una mannaia da macellaio su un tubo di acciaio.

Vittima dell'aggressione è un uomo di 40 anni che, per deviare l'arma con cui il 70enne stava tentando di colpirlo alla parte superiore del corpo, è rimasto ferito a una mano con prognosi di 20 giorni. Suo padre, subito prima, era stato colpito sull'avanbraccio con la parte non tagliente dell'arma, non subendo quindi serie conseguenze.

L'arma, dalla lunghezza complessiva di oltre 60 cm, è stata sequestrata e l'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, denunciato anche per ubriachezza molesta. (ANSA).