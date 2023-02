Profuga ucraina 86enne salvata dai medici delle Molinette

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Una profuga ucraina di 86 anni è stata salvata grazie ad un intervento di cardiologia mini-invasiva Tavi, all'ospedale Molinette di Torino. Scappata dalla guerra, la donna era arrivata in Piemonte lo scorso autunno per riabbracciare i suoi cari, ma le sue condizioni di salute sono apparse subito non buone. Dai primi accertamenti è stata diagnosticata una stenosi aortica severa. Grazie all'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, garantito ai profughi ucraini, la paziente è stata sottoposta con successo alla sostituzione percutanea della valvola aortica.

L'intervento, chiamato Tavi, consiste nell'impianto mini-invasivo, a paziente sveglio, di una protesi valvolare biologica in sostituzione della valvola malata. L'intervento è stato eseguito dall'équipe del professor Mauro Rinaldi (direttore della Cardiochirurgia) e del professor Gaetano De Ferrari (direttore della Cardiologia universitaria), dal dottor Federico Conrotto, dal dottor Michele La Torre e dal dottor Pierluigi Omedè. Dopo tre giorni dall'operazione la paziente è stata dimessa. "Un bell'esempio di buona sanità, a dimostrazione delle ottime capacità organizzative del nostro Sistema sanitario regionale" commentano Rinaldi e De Ferrari. (ANSA).