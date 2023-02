Colpito da ramo mentre taglia la legna, un morto a Varallo

(ANSA) - VERCELLI, 18 FEB - Era andato a fare legna con il suo trattore, ma dalla pianta che aveva iniziato a tagliare si è staccato un grosso ramo che l'ha colpito in pieno. Così è morto un uomo di 58 anni residente in Valsesia. L'incidente è avvenuto ieri sera a Roccapietra, frazione di Varallo (Vercelli). Inutili i soccorsi da parte delle équipe medica, intervenuta per tentare di rianimare l'uomo. I sanitari lo hanno trovato ormai privo di vita alla base dell'albero. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia.

(ANSA).