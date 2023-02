Carabinieri e gendarmeria, pattuglie congiunte su piste sci

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Pattuglie congiunte dei carabinieri e della gendarmeria francese sulle piste da sci dell'Alta Val di Susa (Torino), saranno svolte in Italia e Francia. Le piste interessate saranno quelle dei comuni vicini al confine, per rispondere alle esigenze dei cittadini italiani e francesi e dei molti turisti che frequentano il territorio occidentale della provincia di Torino: da Bardonecchia a Susa, passando per Oulx e Cesana Torinese. (ANSA).