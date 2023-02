Polizia sequestra patrimonio a coppia con 'curriculum criminale'

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - La Polizia ha eseguito due sequestri preventivi, emessi su richiesta del questore di Milano dal Tribunale - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione presieduta da Fabio Roia, riguardanti un appartamento nel centro di Milano, due case nel vicino comune di Bollate e un appartamento a Torino, per un valore intorno ai 3 milioni di euro.

I due provvedimenti colpiscono il patrimonio immobiliare che si ritiene sia stato illecitamente accumulato negli anni da una coppia con precedenti di polizia e penali per vari reati.

Le indagini condotte dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Milano hanno riguardato il patrimonio di un italiano di 70 anni che sin da giovane aveva commesso furti, rapine, ricettazione, riciclaggio, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. Il Tribunale sottolinea "il numero e la rilevanza dei delitti reiteratamente commessi" che "costituiscono l'abitualità nella consumazione di reati di accumulazione patrimoniale".

La donna, sempre italiana e di 70 anni, secondo la Questura, ha un "percorso criminale" durante il quale, con una sua società, ha ricettato monili e oggetti preziosi rubati da vari gruppi criminali in cui c'erano suoi parenti, specializzati in furti in abitazione e truffe ad anziani e persone deboli. Reati che prendono il via dalla metà degli anni '90.

Il sequestro dell'appartamento nel capoluogo piemontese è stato eseguito con la collaborazione degli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Torino. (ANSA).