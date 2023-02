Ladri prendono di mira le farmacie a Biella

(ANSA) - BIELLA, 17 FEB - In appena un mese cinque furti in altrettante farmacie del Biellese e due tentativi andati a vuoto.

L'ultimo episodio risale all'alba di stamattina a Vigliano: intorno alle 5 i malviventi hanno sfondato la vetrina della farmacia con un blocco di cemento, sono entrati rubando i soldi dalla cassa. Sono poi fuggiti disturbati dall'allarme.

E' solo l'ultimo di una serie di colpi messi a segno nelle ultime settimane nel Biellese: il primo si era verificato a Crevacuore, poi nella stessa notte erano state visitate le farmacie di Pray e Portula (in questi casi erano spariti anche alcuni farmaci), quindi appena qualche giorno fa si era registrato un altro colpo a Masserano, due tentativi invece andati a vuoto a Salussola e a Biella. (ANSA).