Gdf sequestra 160mila prodotti di Carnevale nell'Astigiano

(ANSA) - ASTI, 17 FEB - I finanzieri del Comando provinciale di Asti, in vista del Carnevale, hanno attuato un dispositivo di intervento a tutela della salute dei consumatori individuando e sequestrando in un esercizio commerciale della provincia, gestito da un cittadino cinese, oltre 160mila prodotti destinati alla vendita al minuto, tra maschere e festoni di Carnevale e altri articoli per la casa, non conformi alla normativa comunitaria e nazionale posta a tutela della salute dei consumatori.

Al termine delle operazioni condotte stamane, i militari della Tenenza della guardia di finanza di Nizza Monferrato hanno sottoposto a sequestro amministrativo la merce irregolare, mentre il titolare dell'esercizio commerciale, è stato segnalato alla competente Camera di commercio per l'applicazione delle previste sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo (ANSA).