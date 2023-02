Extinction Rebellion, vigilante estrae pistola durante blitz

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - "Durante l'occupazione pacifica della sede Rai di via Cavalli di questa mattina, una delle guardie giurate ha atterrato e minacciato con una pistola un attivista di Extinction Rebellion". Lo scrivono gli ambientalisti stessi in una nota, a proposito delle azioni effettuate a Torino, in cui annunciano: "Nessuna denuncia verso la guardia. Il problema è il clima di allarme che è stato creato in questi mesi".

In un video reso pubblico dai ambientalisti stessi, si vedono alcuni ragazzi tentare di introdursi nell'edificio, tra cui uno con la schiena contro un divisorio del passaggio, bloccato lì da uno degli addetti alla sicurezza, che estrae la pistola mentre gli intima: "Tu devi stare fermo".

"Un gesto grave, verificatosi nel contesto di una manifestazione pacifica, il cui solo obiettivo era sottolineare la necessità di raccontare le responsabilità dei governi nell'aggravarsi della crisi climatica - spiegano in una nota gli ambientalisti -. Un gesto che non vedrà, però, alcune conseguenze legali". Infatti gli ambientalisti hanno deciso di non denunciare il vigilante.

"Nonostante l'illegittimità e la gravità del gesto, pensiamo che sia necessario dare una lettura più ampia di quello che è successo questa mattina e non procederemo con alcuna denuncia - commenta Roberto, l'attivista coinvolto nell'episodio -. Negli ultimi mesi, molte delle contestazioni politiche di questo Paese sono state raccontate come violente o volte a destabilizzare l'ordine costituito. Quello che è successo oggi, anche se totalmente ingiustificabile, è quindi il sintomo di un clima di allarme e di innalzamento consapevole del conflitto sociale".

(ANSA).