Primi test per il pane con farina di grillo piemontese

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - L'esperimento viene fatto utilizzando farina di grilli in arrivo dal Vietnam, ma nel breve periodo - non appena saranno pronte tutte le autorizzazioni ministeriali per i prodotti italiani con insetti - verrà sfornato il primo pane con farina di 'grillo piemontese'. La novità, a un anno dall'apertura del Tellia Lab, a Torino, è portata dal 32enne panificatore lievitista Enrico Murdocco.

Proprio per valorizzare il suo lavoro di ricerca, Murdocco ha avviato test sui pani con con farina di grilli. "Li stiamo realizzando con quella distribuita dalla Italian Cricket Farm di Scalenghe (Torino) per comprendere come può essere introdotta nella panificazione, ma aspetteremo la produzione italiana per la commercializzazione".

La farina di grillo trattata dal Tellia Lab è messa nell'impasto in piccola percentuale con un mix di farine di grano tenero non raffinate "ma non potrà ovviamente mai sostituire la produzione di un pane tradizionale, viste proprio le sue caratteristiche. Il pane vanta un grande apporto proteico grazie alle caratteristiche della farina di grillo che è composta per il 70% da proteine di qualità, aminoacidi essenziali e grassi (omega 3 e omega 6). È interessante - prosegue Murdocco - anche per essere ricca di vitamina B12, ferro, fosforo, sodio, calcio e fibre".

Murdocco pensa di rafforzare il progetto con farine di grilli avviando partnership e collaborazioni con nutrizionisti specializzati. "E' chiaramente - precisa Murdocco - un prodotto di nicchia che si riferirà principalmente agli sportivi o a chi necessita di diete a basso contenuto di carboidrati in favore della proteina". (ANSA).