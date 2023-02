Motore Sanità, alla Winter School focus su nuove infezioni

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - E' iniziata oggi la due giorni della Winter School 2023 di Motore Sanità a Pollenzo (Cuneo), dal titolo 'Ambiente, Nutrizione, Salute', ospitata nella sede dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Tra i temi trattati le nuove infezioni. "Le infezioni ospedaliere, insieme alla resistenza antimicrobica (Amr), rappresentano uno dei maggiori problemi di salute pubblica in Italia e in Europa e già oggi incidono in modo significativo sulla qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria - ha spiegato Francesco Locati, direttore Generale Asst (azienda socio sanitaria territoriale) Bergamo Est - Le infezioni ospedaliere multiresistenti sono già oggi indicate dall'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) come l'evento avverso più frequente durante l'erogazione di cure sanitarie con un andamento epidemiologico preoccupante e un progressivo significativo impatto clinico ed economico". I danni climatici, è emerso dalla prima giornata, aggravano progressivamente il rischio di diffusione di malattie infettive e rappresentano una seria minaccia per la salute umana. (ANSA).