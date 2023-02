Luoghi del cuore Fai, 4 siti alessandrini nella top ten

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 FEB - Ci sono ben 4 siti alessandrini tra i primi dieci della graduatoria nazionale 'Luoghi del cuore' Fai: la Chiesa di San Giacomo della Vittoria (3° posto con 31.028 voti), l'ex Casa del Mutilato (5° con 25.350, futura sede di Confindustria e della Fondazione Viva), la Chiesa di Santa Maria di Castello (7a con 22.574) e il Castello e Borgo Medievale di Cremolino, sulle colline dell'Ovadese (8° con 20.194). Quattro 'Luoghi', primi nella lista del Piemonte.

Per Santa Maria di Castello, la chiesa più antica di Alessandria, la raccolta è partita solo il 25 novembre, dopo il crollo di parte del cornicione esterno lato piazza. "Abbiamo vinto, siamo i primi in Piemonte. E, per numero di voti raccolti, i primi in Italia - commentano soddisfatti Ileana Spriano, responsabile regionale Luoghi Cuore, e Devis Zamburlin, capodelegazione cittadino - Siamo felici per Alessandria, perché è la dimostrazione che l'unità che si è creata ha portato a risultati. Questo dovrebbe succedere sempre. E' un esempio anche per il resto d'Italia. Servirà sicuramente di stimolo per creare figure di raccordo tra territorio, Fai e Intesa Sanpaolo che sostiene i Luoghi del Cuore". (ANSA).