Asti: Robiola di Roccaverano cambia nome in Roccaverano Dop

(ANSA) - ASTI, 16 FEB - Non più "Robiola di Roccaverano", ma "Roccaverano Dop". Questa la principale novità adottata dal Roccaverano nel 2023, che, nel disciplinare, specifica che si tratta di formaggio al 100% caprino che non ammette percentuali di latte di mucca o pecora. La modifica è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea.

"Il Roccaverano è invariato nel contenuto e nelle modalità di produzione, ma con il nuovo disciplinare il nostro Consorzio e i produttori che ne fanno parte consolidano il proprio impegno all'insegna della qualità, limitando esclusivamente a quello di capra il latte utilizzabile - dichiara Fabrizio Garbarino, Presidente del Consorzio di Tutela del Roccaverano Dop -. Non si tratta di un nuovo limite: di fatto sono anni che produciamo il Roccaverano solo con il latte di capra, quello che mancava era che il regolamento lo riconoscesse".

"Nel nome abbiamo tolto il riferimento alla robiola, perché nell'immaginario collettivo la robiola è un formaggio molle e senza stagionatura, di latte vaccino, mentre il Roccaverano è prodotto solo con latte di capra, ha una consistenza totalmente differente dalla robiola industriale e può essere stagionato anche per 3 o più mesi", precisa Garbarino. (ANSA).