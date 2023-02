Ad Asti master in Terapia Intensiva e Pronto Soccorso

(ANSA) - ASTI, 16 FEB - Il Polo universitario di Asti ha presentato il master universitario di I livello in Assistenza Infermieristica in Terapia Intensiva e Pronto Soccorso.

Presenti, tra professionisti e autorità, anche il Presidente del Consorzio Universitario Astiss - Polo Rita Levi Montalcini di Asti, Mario Sacco e il direttore del Master in Assistenza Infermieristica in Terapia Intensiva e Pronto Soccorso (AITIPS), Valerio Dimonte.

"Ad oggi servono sempre più competenze specifiche - ha spiegato Dimonte - L'infermiere triennale non è più sufficiente per dare quello di cui i pazienti hanno bisogno".

A fargli eco il sindaco Maurizio Rasero e l'assessore comunale all'Istruzione, Loretta Bologna: "E' giusto che l' università si specializzi in settori particolarmente richiesti, per garantire occupazione, in una struttura universitaria come quella di Asti, a misura d'uomo". (ANSA).