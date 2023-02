Sisma, team maxiemergenza Regione Piemonte parte per Turchia

(ANSA) - LEVALDIGI, 15 FEB - Il team della Maxiemergenza della Regione Piemonte, composto da 61 tra medici e infermieri, ha lasciato l'aeroporto di Cuneo Levaldigi questa mattina, alla volta di Antiochia, dove presterà servizio nell'ospedale da campo Emergency medical team type 2 (Emt2) messo a disposizione dalla Regione Piemonte, in corso di allestimento nella città turca, devastata dal terremoto.

Dopo uno scalo tecnico a Brindisi, i due aerei della guardia di finanza che trasferiscono il team in Turchia, atterreranno all'aeroporto di Atai nel tardo pomeriggio. Già domani il team guidato da Mario Raviolo sarà operativo.

"La squadra sarà composta complessivamente da 76 unità - spiega Raviolo - e lavoreremo per 21 giorni, salvo ulteriori proroghe.

Antiochia è uno dei centri più colpiti, l'ospedale della città è di fatto inoperativo e in un'altra area del centro metropolitano è già stato installato un ospedale da campo americano".

Rispetto all'ultima missione internazionale della Maxiemergenza piemontese, l'ospedale da campo si è arricchito di un secondo letto operatorio, di un impianto di ossigeno campale e di una macchina per produrre l'ossigeno. L'intero team di Raviolo è composto da chirurghi, medici, infermieri e fisioterapisti dipendenti della sanità piemontese, cui si è aggiunto un infettivologa in arrivo da Grosseto.

A salutare la partenza del team sanitario erano presenti il presidente della Regione Alberto Cirio, l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, il direttore dell'Asl Cn1 Giuseppe Guerra e il sindaco di Savigliano Antonello Portera. (ANSA).