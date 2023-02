Reale Group: 30 anni Blue Assistance, 47,2 milioni fatturato

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Blue Assistance, società di Reale Group, compie 30 anni con 3,5 milioni di assistiti all'anno, 47,2 milioni di fatturato e più di 70.000 partner convenzionati.

"La protezione delle persone è al centro delle nostre strategie.

L'ecosistema salute è un'area strategica, prioritaria e di eccellenza per Reale Group, sia dal punto di vista assicurativo sia da quello dei servizi. Siamo orgogliosi dell'alta efficienza di Blue Assistance e insieme celebriamo questo importante compleanno" spiega Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua.: Molte le iniziative in campo. Blue Assistance permetterà a 30 famiglie con bambini affetti da gravi patologie, di vivere, tra il 24 e il 26 marzo, un weekend godendo dei programmi di Terapia Ricreativa Dynamo. Il 5 aprile, preso la sede di Reale Group, in via Bertola a Torino, Blue Assistance organizzerà un convegno nazionale per analizzare le modalità di gestione della salute e dei bisogni emergenti delle famiglie, anche in ottica di medicina digitale. Tutti i dipendenti di Reale Group, presso le sedi di Torino, Milano e Udine potranno vivere l'esperienza della Capsula della Salute, che permetterà, attraverso dispositivi di e-health, di effettuare automisurazioni del proprio stato di benessere. L'iniziativa partirà da Torino, dal 16 al 27 febbraio, poi Milano tra il 2 e il 9 marzo e Udine tra il 15 e il 20 marzo. Inoltre Blue Assistance prenderà parte alla raccolta fondi per il restauro del crocifisso di Bartolomeo Guidobono, conservato presso l'Accademia di Medicina di Torino, che verrà dedicato ai medici che hanno perso la vita a causa del Covid. "Blue Assistance è diventata grande. Oggi è una realtà leader nel mercato della salute e dell'assistenza" sottolinea Marco Mazzucco, ceo di Blue Assistance e direttore vita e welfare di Reale Mutua. (ANSA).