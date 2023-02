Auto fuori strada, 19enne in ospedale in codice rosso

(ANSA) - VERBANIA, 15 FEB - Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina a Mergozzo (Verbano-Cusio-Ossola), lungo la strada che da Gravellona Toce porta a Ornavasso. Trasportato all'ospedale a Verbania in codice rosso, il giovane non è in pericolo di vita.

Per ragioni da accertare, l'auto su cui il giovane stava viaggiando è finita fuori strada. Per estrarre il conducente dall'abitacolo e consentire i soccorsi, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare l'auto. Il 19enne, che è sempre rimasto cosciente, ha riportato probabili fratture agli arti inferiori.

Sul posto, per i rilievi, anche la polizia stradale. (ANSA).