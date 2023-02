Innovation Block, in centro Torino quartiere delle imprese

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Nasce a Torino, nel centro della città, l'Innovation block, il quartiere delle imprese del futuro. Il progetto della Camera di Commercio, che investirà oltre a 25 milioni di euro e richiederà tre anni di lavori, prevede il rinnovo di quattro sedi che affacciano su un unico isolato, piazzale Valdo Fusi: Torino Incontra, Palazzo Affari che diventerà la Domus, casa delle imprese, la Borsa Merci e la Borsa Valori. Diventerà l'area di sperimentazione a disposizione delle imprese torinesi e della città, con servizi, attività di aggregazione e progetti di sviluppo del digitale. In questa stessa zona nascerà anche il nuovo campus dell'Università Escp. Il primo cantiere partirà in primavera a Torino Incontra.

"È un progetto importante, possibile grazie alla storia della Camera di commercio. Non sarà solo un intervento di ristrutturazione, ma di rigenerazione urbana e di inclusione.

Vogliamo mettere a disposizione questi luoghi della comunità di Torino È un progetto che vuole completare i grandi progetti di Torino come quelli dell'Aerospazio, della Manifattura a Mirafiori e della scienza a Grugliasco" ha detto il presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina. "È un tassello della strategia della Città che punta alla riqualificazione degli edifici esistenti, adattandoli alle nuove esigenze ambientali e di sostenibilità, arricchendoli con soluzioni digitali", ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo. "Torino e il Piemonte continuano a investire sul proprio sviluppo urbano e produttivo forti di un dna che unisce proprio storia e innovazione" ha aggiunto l'assessore regionale alle Attività produttive Andrea Tronzano. (ANSA).