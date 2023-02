Il Piccolo Principe a teatro a Torino, dal 23 al 26 febbraio

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Arriva al teatro Colosseo di Torino dal 23 al 26 febbraio "Il Piccolo Principe" di Antoine de Saint-Exupéry, con uno show firmato Razmataz Live eun cast creativo in cui sono presenti Stefano Genovese (regia), Carmelo Giammello (scene), Paolo Silvestri (direzione e arrangiamenti musicali), Guido Fiorato costumi) e Giovanni Pinna (disegno luci). Una rappresentazione adatta a tutte le età, che si sviluppa attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono. In equilibrio tra prosa, musical, nouveau cirque e installazione, ogni significato, ogni personaggio, ogni snodo della vicenda attinge al codice più adatto ad arrivare allo spettatore. "Ciascuna scena non si ferma agli occhi o alle orecchie o all'olfatto - racconta il regista -. Quelli sono solo porte sensoriali per arrivare alla destinazione finale: il cuore di ogni spettatore". Nel cast Alessandro Stefanelli/Gabriele Tonti (Principe), Davide Paciolla (Aviatore), Adele Tirante (Rosa), Matteo Prosperi (Re/Prim'attore/Geografo), Giulio Lanfranco (Uomo d'affari/Ubriacone), Vittorio Catelli (Lampionaio) e Ludovico Cinalli (Volpe).

Lo spettacolo è reduce dalla tappa a Roma e ad oggi ha venduto oltre 38.000 biglietti, di cui 18.000 solo nella capitale, dove su 11 repliche ha totalizzato 7 sold out. Prima di approdare a Torino sarà in scena dal 16 al 19 febbraio al Teatro Celebrazioni di Bologna, si sposterà dal 2 al 5 marzo al Tuscany Hall di Firenze e dal 23 marzo al 2 aprile al Teatro Repower di Milano, per poi giungere in Francia il prossimo autunno e ad Amsterdam, Berlino, Dublino, Lisbona e Madrid nel 2024. (ANSA).