Design tra passato e futuro, Patrizia Sandretto allo Ied

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - L'Istituto Europeo di Design inaugura Racconti. Design tra presente e futuro, un ciclo di incontri che mette in relazione professionisti di richiamo internazionale con gli studenti, i docenti e la città. Ad aprire il palinsesto è stata, oggi 14 febbraio, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. La collezionista d'arte e founder della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha portato al pubblico di Racconti il tema della trasformazione della Costume Jewelry, patrimonio culturale che riporta a tempi difficili e a grandi cambiamenti sociali; una passione che da sempre suscita, in lei, interesse e ricerca.

Racconti è un palinsesto di appuntamenti che parlano di arte, moda, design, comunicazione, mobilità e patrimonio culturale.

L'obiettivo è quello di ragionare sul presente per comprendere e anticipare il futuro, e di favorire uno scambio di esperienze e riflessioni, incoraggiando un pensiero critico e uno sviluppo di competenze trasversali per stimolare nuove connessioni e visioni del futuro e per esplorare le intersezioni tra creatività e cultura. (ANSA).