Alle Gallerie d'Italia Torino riparte programma #Inside

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Intesa Sanpaolo presenta alle Gallerie d'Italia - Torino il nuovo palinsesto di eventi del public program #Inside che, attraverso l'incontro con personalità del mondo della cultura, consente di approfondire temi legati alle riflessioni scaturite dalla mostra di Jr Déplacé∙e∙s, la prima mostra personale in Italia dell'artista francese famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale. Gli incontri sono in programma dal 15 febbraio al 7 giugno, sempre di mercoledì alle 18.30 e con ingresso gratuito. Protagonista del primo appuntamento del 15 febbraio è Dario Fabbri, analista geopolitico e giornalista, che nell'incontro "Le migrazioni in geopolitica" si occuperà dell'approccio all'immigrazione che varia con gli obiettivi che si pone una specifica comunità. Tra i prossimi appuntamenti: mercoledì 22 febbraio la proiezione del documentario "Visages Villages" di e con Jr e Agnès Varda, uniti da una profonda passione per l'avventura. Un importante viaggio attraverso la Francia rurale dal nord di Parigi fino al porto di Le Havre per conoscere storie di gente comune e durante il quale sorgerà una inusuale amicizia tra i due protagonisti. Mario Calabresi sarà il protagonista di tre incontri: il primo marzo nell'evento "Partire per l'ignoto" racconterà le storie di quattro persone che hanno avuto il coraggio di attraversare il mondo cercando salvezza e fortuna; mercoledì 22 marzo dialogherà con Davide Mosca, professore all'University College London, specializzato in migrazioni e salute, sul tema delle migrazioni interne all'Africa nell'incontro "Il rifugiato della porta accanto"; il 17 maggio dialogherà con Cecilia Sala, giornalista e autrice di Stories, il podcast quotidiano più ascoltato in Italia, per parlare di chi è costretto a lasciare la propria casa per salvarsi dalla guerra e dalle persecuzioni. (ANSA).