Tredicenne su sbarra passaggio a livello alzata, salvato

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Gli agenti della polizia locale di Nole, nel Torinese, hanno salvato un ragazzino di 13 anni che, per cause definite in fase di accertamento, è rimasto appeso per una ventina di minuti alla sbarra del passaggio a livello della ferrovia Torino-Ceres. L'episodio si è verificato a Nole nel primo pomeriggio, al passaggio a livello di via San Vito. Gli agenti, con una scala, hanno recuperato il ragazzo arrampicandosi sul tettuccio dello scuolabus appositamente posizionato vicino ai binari. Il ragazzo, visitato dal personale sanitario, è stato poi accompagnato al comando della polizia locale e affidato ai genitori. Non ha riportato ferite.

Secondo il suo racconto si trovava vicino al passaggio a livello quando la sbarra si è alzata e lo ha agganciato, trascinandolo verso l'alto. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia locale. (ANSA).