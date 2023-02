San Valentino sold out nei ristoranti, si progetta 'settimana'

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Ai torinesi piace San Valentino e si preparano a festeggiare il giorno degli innamorati "con regali e momenti di coppia all'insegna del romanticismo". Questo il quadro che emerge dai commercianti aderenti all'Ascom Torino e provincia, che segnalano un andamento positivo di prenotazioni e vendite per numerose categorie merceologiche. "Il ritrovato piacere della convivialità vince anche a San Valentino. Il giorno degli innamorati dimostra di essere un momento di forte appeal per un regalo o una serata speciale con la propria metà.

I ristoranti sono sold out e i negozianti segnalano una tenuta, se non un incremento, delle vendite degli articoli tipici di San Valentino: profumi, fiori, intimo e dolci in prima fila" spiega Maria Luisa Coppa, presidente dell'Ascom.

La cena romantica al ristorante si conferma un must della festa. L'indagine Epat Ascom segnala un sold out per i ristoranti, tanto che per soddisfare tutte le richieste alcuni ristoratori hanno spontaneamente proposto una nuova tendenza della "settimana di San Valentino". In linea con i dati nazionali anche a Torino la cena al ristorante per celebrare la festa degli innamorati è l'opzione più gettonata. previsto promozioni speciali, menù dedicati, piatti ad hoc e un impiattamento che rimanda al tema dell'amore. Previste proposte di menù a pacchetto con una spesa media intorno ai 50 euro, con aperitivi e cocktail a tema. Federalberghi registra buone presenze e prenotazioni sia per il week end pre San Valentino, mentre dall'indagine Ascom il profumo si conferma il regalo per eccellenza. (ANSA).