Innovation Roadshow di Invitalia parte da Torino

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Nasce a Torino il primo sportello di orientamento sul portafoglio di incentivi e strumenti di Invitalia nel territorio piemontese. Il suo avvio è stato presentato oggi in occasione di 'Innovation Roadshow - Invitalia e le Case delle Tecnologie Emergenti incontrano le imprese creative', il nuovo format itinerante di Invitalia e del ministero delle Imprese e del Made in Italy, partito oggi dal capoluogo piemontese, prima di toccare altre 5 città, Bari, L:Aquila, Matera, Prato e Roma. La prima tappa nazionale, organizzata insieme a Cte Next, la Casa delle Tecnologie Emergenti torinese, ha riunito circa 200 persone fra istituzioni, aziende, startup, imprenditori e tutte le Case delle Tecnologie Emergenti italiane e ha affrontato il tema dell'innovazione applicata alla cultura. Durante l'evento, inoltre, la Città di Torino ha annunciato il prossimo lancio della seconda Call4Testing di Cte Next, 'FutureCities', che promuoverà sperimentazioni 5G di media scala di soluzioni urbane innovative negli ambiti cultura, turismo e rigenerazione urbana, smart service, gestione del territorio e sostenibilità. Circa 500mila euro i fondi a disposizione. (ANSA).