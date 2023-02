Incendi, sopra Domodossola bruciati 100 ettari di bosco

(ANSA) - VERBANIA, 13 FEB - Sono più di 100 gli ettari di bosco bruciati a causa di un incendio scoppiato venerdì a Monteossolano, nel territorio di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola). Per contenere le fiamme, ieri due Canadair della flotta nazionale dei vigili del fuoco hanno effettuato 30 lanci di acqua. È stato impiegato anche un elicottero della flotta regionale.

In serata i fronti principali erano stati estinti e la situazione risultava sotto controllo, ma l'incendio non era ancora considerato definitivamente spento. (ANSA).