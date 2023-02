Droga: polizia arresta tre albanesi a Casale Monferrato

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 13 FEB - Tre persone, di origine albanese - di 36, 33 e 30 anni - sono state arrestate dagli uomini del Commissariato di Casale Monferrato (Alessandra) per detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. Già noti ai poliziotti che stavano monitorando i loro movimenti, la sera del 6 febbraio gli operatori della Volante intercettano in piazza Castello, a pochi passi dal centro, una 'Renault Laguna' riconoscendo alla guida il 30enne e a lato il 33enne. Il passeggero tiene, in maniera sospetta, le braccia conserte sul basso ventre: ha un contenitore in plastica con dentro una cinquantina di confezioni termosigillate in cellophane, suddivise in scomparti, contenenti cocaina.

Durante la perquisizione in casa sua è rintracciato il connazionale di 36 anni - cugino del conducente dell'auto - arrivato in città da poco più di un mese. Rinvenuti 2 contenitori identici a quello sulla Renault, con circa 150 dosi.

Altre confezioni sono nascoste in buste o scatole, con materiale da taglio, per il confezionamento; diversi i bilancini di precisione; 2mila euro in contanti, riconducibili all'attività di spaccio, l'unica degli albanesi. Nell'abitazione del 30enne, invece, scoperti oltre 25.000 euro, suddivisi in mazzette e in banconote di vario taglio. La sostanza rinvenuta, tutta positiva alla cocaina, è suddivisa in più di 250 dosi e un pezzo in 'pietra', da cui - una volta 'tagliata' - ne avrebbero ricavate almeno altre 50/100. Complessivamente sequestrati 130 grammi di droga; 27.000 euro; 8 telefoni cellulari, alcuni senza scheda, utilizzati usando le rete pubblica wi fi per le comunicazioni con i clienti. In attesa dell'udienza di convalida, i albanesi sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Vercelli.

