Carnevale: Famija Turineisa in visita alla caserma Bergia

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Le celebri maschere torinesi Gianduja e Giacometta oggi sono andate alla caserma 'Bergia', sede del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, in piazza Carlina a Torino, per il tradizionale incontro tra la 'Famija Turineisa' e l'Arma. A fare gli onori di casa il comandante, il generale Antonio Di Stasio, che ha ringraziato Daniela Piazza, presidentessa dell'associazione e ha ricordato come uno dei valori cardini dell'Arma, che proprio a Torino ha avuto i suoi natali, sia il sostegno alle comunità e la vicinanza ai cittadini anche attraverso il rispetto delle tradizioni locali, quali patrimonio sociale inestimabile.

