Accademia Albertina Torino, Salvo Bitonti torna alla guida

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Salvo Bitonti ritorna a dirigere il 21 febbraio, su indicazione del precedente ministro dell'Università e della Ricerca, l'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino.

Bitonti è stato già direttore dell'Albertina e della sua Pinacoteca per due mandati consecutivi dal novembre 2013 al dicembre del 2019. Regista teatrale, drammaturgo, saggista, docente di recitazione, titolare di Regia in Accademia, insegna anche Storia del cinema e del video e Cultura e pratica dello spettacolo. Nel corso della sua carriera teatrale, ha firmato oltre quaranta regie nei maggiori teatri italiani e stranieri.Ha promosso poi la nuova Scuola di Cinema fotografia e audiovisivo, recentemente inaugurata in Accademia. Oltre a diversi incarichi al Mur, come esperto di internazionalizzazione dell'Educazione Superiore, attualmente è componente del consiglio d'amministrazione dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma e vicepresidente del consiglio d'amministrazione della Fondazione Piemonte dal vivo.

"Il mio mandato triennale sarà dedicato al rafforzamento internazionale dell'Albertina, tra le istituzioni italiane del settore più conosciute all'estero e all'ampliamento dell'attrazione degli studenti stranieri verso la nostra Accademia. Inoltre saranno anni fondamentali per la definitiva equiparazione dell'Accademia come università autonoma, senza dimenticare la ricerca multidisciplinare a cui tendono ormai tutte le nostre discipline artistiche" spiega il neo direttore. (ANSA).