Siccità: regna alta pressione, 15 gradi e nessuna pioggia

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Un'altra notte fredda in pianura e sulle colline del Piemonte, ma con minime meno rigide rispetto alle notti precedenti: -6.7 a Saliceto (Cuneo), -6.4 a Nizza Monferrato (Asti), -5.5 a Sezzadio (Alessandria); in città -4.7 ad Asti, -3,4 ad Alessandria, -0.5 nel centro di Torino. Il termometro risalirà nel corso della giornata, con massime a 14-15 gradi in pianura.

Regna un robusto campo di alta pressione, solido almeno fino a metà della prossima settimana, prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Nessuna precipitazione, quindi, e zero termico a 3.000 metri. (ANSA).