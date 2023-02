Migranti: imbrattata vetrina sede della Lega a Biella

(ANSA) - BIELLA, 12 FEB - Dopo le scritte in vernice rossa "Chi ha purgato l'Istria per 20 anni?) tracciata tre giorni fa su una vetrina sotto la sede di Fratelli d'Italia, a Biella nuovo atto di vandalismo: oggi è stata imbrattata la sede della Lega con la frase 'Porti aperti', sempre in rosso, su una vetrina. "Vandali maleducati e inconcludenti - commenta il segretario ed ex parlamentare Roberto Simonetti -. Ma che indirettamente riconoscono i nostri risultati contro l'immigrazione clandestina. Non arretreremo di un millimetro.

Non ci facciamo di certo intimidire da qualche vigliacco che si diverte a vandalizzare muri e vetrine di edifici pubblici - prosegue Simonetti -. Semmai questa è la prova di quanto l'operato della Lega al governo dia fastidio ad alcune frange di estremisti, che riconoscono come i risultati dei nostri ministri siano efficaci nel porre un freno all'immigrazione clandestina".

(ANSA).