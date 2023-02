Cospito: centinaia di anarchici in corteo in centro a Torino

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - E' partito poco prima delle 16 il corteo degli anarchici che oggi hanno organizzato un presidio di protesta nel centro di Torino, in piazza Cln. I manifestanti - circa 300 secondo la Polizia - si volevano dirigere verso il Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio), in corso Brunelleschi, ma hanno poi cambiato direzione cercando di riportarsi in centro. Le forze dell'ordine hanno però sbarrato tutte le vie d'accesso. Gli anarchici, che gridano slogan per la liberazione di Alfredo Cospito e contro i Cpr, si sono diretti verso la periferia di Torino, (ANSA).