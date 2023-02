Valenza, Comitato No Biogas spiega opposizione in piazza

(ANSA) - VALENZA (ALESSANDRIA), 11 FEB - Una delegazione del Comitato No Biogas a Valenza, ha promosso un'iniziativa oggi in piazza Gramsci, per sensibilizzare i cittadini sul progetto dell'impianto in strada della Nuova Fornace. "In molti si sono avvicinati al nostro gazebo - spiega Andrea Germonio, uno degli attivisti - chiedendo chiarimenti e sottoscrivendo l'adesione.

Noi li abbiamo informati su quello che, a nostro avviso - anche in qualità di titolari di attività nella zona in questione (ci sono 3 agriturismo) - sarebbe uno scempio. Si tratta di un'area che, sulla carta, è industriale, ma al momento è 'totalmente' vergine, tranne la cava di argilla. Infatti, 30 anni fa l'abbiano scelta per godercela e abitiamo in cascine anche del '700-800, dalla vista finora invidiabile. Nulla da dire sul biogas, ma non a casa nostra. No a una viabilità da grande città. No alla distruzione totale del paesaggio, alle porte delle colline Monferrato Unesco".

Il Comitato, che al suo interno ha tecnici e avvocati, sta organizzando riunioni con gli abitanti della zona; nelle scorse settimane ha incontrato il sindaco leghista Maurizio Oddone. A lui arrivata la sollecitazione dei consiglieri comunali Daniele Boccardi e Marco Bissacco (fuoriusciti dalla Lega, ora in Prima Valenza) per "una posizione netta e chiara sul discusso impianto, la convocazione di un consiglio aperto, l'indizione di un referendum cittadino". (ANSA).